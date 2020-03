Progresívne ženy rozhnevala Matovičova gratulácia. Žiadajú rovnosť.

Ženskú platformu Progresívneho Slovenska pobúrila Matovičova gratulácia ku dňu žien. ,,Nie sme žiadnym Adamovým rebrom.“, tvrdí budúca šéfka PS, Irena Bihariová.

,,Chvala Bohu za ženy. Chýbali by našim očiam, ušiam, srdciam ... a určite aj brušká by plakali. Ešteže tomu Adamovi smutno bolo a pánbožko nebol lenivý a žienku mu vyrobil❤", tak znel odkaz Igora Matoviča na sociálnej sieti, ku dňu žien.

Pre niekoho obyčajné vyznanie, pre iného dôvod na vytvorenie výzvy. Výzva je adresovaná budúcej vládnej koalícii, kde táto platforma žiada predstaviteľov strany OĽANO, aby pri zostavovaní vlády brali ohľad na rovnosť mužov a žien, ale napríklad aj to, aby rešpektovali medzinárodné stratégie pre podporu rodovej rovnosti.

Som žena. Na MDŽ si nepotrpím. Neočakávam kvety, ani bonboniéry. Predsa len ma ale poteší, keď dostanem nejakú tú ružičku, alebo esemesku s prianím k tomuto sviatku. Keď ma nejaký kolega, spolužiak, alebo kamarát pochváli, ako pekne vyzerám, poteší ma to. Kto nemá rád komplimenty? Keď ma muž vie aj vypočuť, super, to znamená, že mu nie je jedno, čo robím, alebo aké mám názory. A keď ma má aj v srdci, je schopný spraviť pre mňa všetko. Necítim sa pri tom menejcenná. Práve naopak.

To, že niekto chápe lásku k žene aj z kresťanského hľadiska, na tom tiež nič zlé nevidím. Ak je niekto presvedčený o tom, že Boh stvoril muža a ženu, má na to právo. Mala by to vedieť aj pani Bihariová, veď práve ona sa zasadzuje za ľudské práva.

Preto, z jej vyjadrení človek môže ostať trocha v pomykove..

,,Pán Matovič ďakuje Bohu za všetky potešenia, ktoré ženy stelesňujú. Lenže my, ženy, tu skutočne nie sme na to, aby sme slúžili pre potešenie “mužských očí, uší a žalúdka”. Nie sme ani žiadnym Adamovým rebrom, ani osobami, ktoré sú stvorené pre napĺňanie potrieb mužskej populácie.“

Nuž, každý sme si vyložili jeho slová po svojom. Keď si ale ešte raz prečítate Matovičovu gratuláciu zistíte, že o žiadnom napĺňaní potrieb mužskej populácie tam nie je ani zmienka. To, že by sme chýbali mužom? Logicky. Aj muži by chýbali nám. Našim očiam, ušiam a aj srdciam.