Povinné označenie domov a bytov ľudí, ktorí sú v karanténe. Nepopulárne opatrenie.

Slováci by mali udávať ľudí, ktorí nedodržujú povinnú izoláciu. Prečo nie je povinnosťou označiť byt/dom človeka v karanténe? Ako môžeme vedieť, že náš sused je potencionálnym prenášačom vírusu a nemá vychádzať z domu? Nemáme ako.

V Maďarsku musí každý, kto je v povinnej domácej karanténe, vyvesiť upozornenie na dvere svojho domu, alebo bytu. Pod hrozbou trestného stíhania, nesmú Maďari tento oznam odstrániť skôr, ako sa im karanténa ukončí.

Na Slovensku pribúda čoraz viac prípadov koronavírusu, a taktiež ľudí v domácej karanténe. Mnoho ľudí sa vrátilo zo zahraničia. Stretli sme sa aj s tým, že priamo v nemocnici nie sú všetci ochotní priznať cestovateľskú anamnézu. Prečo by potom mali priznať susedovi, že v nejakej karanténe vôbec sú?

V domácej karanténe môže byť ktokoľvek. Ľudia sú rôzni. Mnoho z nich to neprizná. Naopak, vo svojej nezodpovednosti ohrozia mnoho ďalších ľudí. Neprezradia, že, po dobu dvoch týždňov nemajú nikam chodiť a s nikým sa nestýkať. Ľudia sú jednoducho takí. Nepoučiteľní. V ohrození ale budeme my všetci.

Ak vieme o niekom, kto nedodržiava štrnásť dňovú karanténu, môžeme to ohlásiť na konkrétny úrad verejného zdravotníctva, podľa územnej pôsobnosti. Ako ale ľudia budú niekoho ohlasovať, keď ani len netušia, že v karanténe je? Asi by sme si mali brať príklad, z už spomínaného Maďarska. Nie je síce príjemné, keď má niekto na dverách červenú ceduľku a všetci naňho ukazujú prstom, ale je to omnoho účinnejšie, ako sa spoliehať na (ne)zodpovednosť niektorých ľudí. Sme vo výnimočnom stave. Prevencia je dôležitá, ako aj vedomosť o tom, že blízko nás sa pohybuje niekto, komu sa naozaj tých štrnásť dní máme vyhýbať.