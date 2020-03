Čo čakáte od vlády za 48 hodín?

Trinástych dôchodkov sa naši rodičia nedočkali dvanásť rokov smeráckej vlády. Dnes, čuduj sa svete, všetci čakajú, že v priebehu dvoch dní bude všetko, ako z rozprávky o zlatej rybke. Kto nám splní tri želania?

Žiadnych sto dní, ktoré máme vo zvyku darovať novej vláde. Neexistuje. Tejto vláde nedarujeme nič. A to doslova. Situácia je zlá. V sobotu, tri týždne po voľbách bola vláda vymenovaná. V nedeľu, keď väčšina z nás trávila čas so svojimi rodinami, zisťovali, premiér Matovič a jeho ľudia, situáciu v sklade štátnych hmotných rezerv. Prezerali zmluvy a žiadali vysvetlenia. Hodnotili situáciu. Úplne normálna inventúra, predtým, ako človek po niekom niečo preberie. Základ. Inventúra potvrdila nulové rezervy. Zásoby nie sú, nepripravili sme sa. Práve naopak. Nedeľná revízia poukázala na rýchly nákup testov, ktoré sú nepresné, tým pádom nepotrebné, a naviac aj predražené. Šéfovi štátnych hmotných rezerv, Kičurovi, bola za toto konanie vyvodená zodpovednosť. Vláda mu vyjadrila nedôveru a odvolala ho. S rýchlosťou, na akú sme doteraz neboli zvyknutí, bol v deň svojho odvolania, pán Kičura vypovedať. NAKA ho vypočúvala v súvislosti s nákupom ochranných prostriedkov pre štát a taktiež kvôli kúpe bytov v centre Bratislavy, ktoré majú patriť jeho dvadsať ročnému synovi.

V nedeľu vláda taktiež začala riešiť otázku testovania, ako základ pre zhodnotenie momentálnej situácie. V pláne má zvýšiť testovanie z cca 300 testov, na 3000. ,,Bude to drahé“...

V pondelok vláda Igora Matoviča pokračovala v zháňaní testov. V tejto situácii, keď má o nich záujem celý svet, neľahká úloha. Hoci by niektorí chceli, aby ich Matovičovci vyhrabali aj spod zeme, treba myslieť trocha reálne. Ja vidím snahu, ale neverím v čarovné víly, ktoré nám naskladnia za deň toľko testov, koľko by sme si len priali. Viem, že zdravotníci potrebujú ochranné pomôcky k tomu, aby mohli pracovať, a aspoň trocha byť v bezpečí. Verím ale, že za takéhoto nasadenia, aké majú súčasní politickí predstavitelia, aj čoskoro budú. Utvrdzuje ma v tom aj fakt, že dnes bol vládou zriadený permanentný krízový štáb, zložený z odborníkov, expertov vo svojom obore. Štáb dnes zasadal, a do večerných hodín rokoval o ďalších možnostiach a opatreniach.

Sú dva dni po vymenovaní novej vlády. Utorok bude tretí. Mal by priniesť výsledky a opatrenia z rokovania. Sama som zvedavá, aké budú. Tento deň bude pre vládu tiež kľúčový. Máme len to šťastie, že nová vláda si toto všetko uvedomuje. Myslím, že tých, minimálne ďalších sto dní aj bude. Tých sto dní, ktoré sme predchádzajúcim vládam boli ochotní s kľudom darovať. Tejto vláde ich nikto nedaruje. Trocha ústretovosti jej ale darovať môžeme. Verím, že výsledky budú stáť za to, aj keď nebudú hneď za 48 hodín.