Namiesto ,,blackoutu“ radšej reálne postihy ľudí za nedodržiavanie nariadení a karantény

Vyjadrenie Igora Matoviča o možnom vyhlásení ,,blackoutu“, reálne skôr asi mysleného ,,Lockdownu" na Slovensku pôsobí zmätočne. Najmä po tom, ako sme sa včera vydali práve opačnou cestou. Cestou otvárania obchodov s bicyklami...

Vláda od pondelka povaolila otvorenie ďalších prevádzok rôzneho druhu. Galantérie, aby sa dali z čoho šiť rúška, optiky, aby ľudia neostali bez okuliarov, advokáti, notári... A predajne a opravy bicyklov. Prečo práve tie? Aby ľudia využili jarné slnko a užili si pekné počasie v prírode. Deň na to však, prišiel premiér so zvláštnou víziou o ,,vypnutí“ celého Slovenska. Úplne protichodné opatrenie, z ktorého má veľa ľudí strach.

Poďme poporiadku. Podľa Inštitútu zdravotnej politiky, ,,Na základe dostupných dát o incidencii a prevalencii ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike a najlepších dostupných modeloch predikujeme, že opatreniami zavedenými postupne od 9.3.2020 sme výrazne pomohli spomaliť šírenie ochorenia. Po zohľadnení nových opatrení ohlásených 27.3.2020 očakávame, že bude počet infikovaných na vrchole v 110. deň od 29.3. (s vrcholom na úrovni 3,1 % populácie). Výrazné zmiernenie dopadu oproti predikcií zo 17.3.2020 bolo spôsobené zavedením nových prísnejších opatrení a zreálnením podkladov na slovenské podmienky, a to aj po zarátaní dopadu rozšírenia počtu obchodov, ktoré môžu poskytovať služby občanom. Jedná sa o čísla, ktoré sa približujú kapacite nášho systému.“

Vyzerá to, že ideme správnou cestou. Nie sme na tom ani zďaleka tak, ako Taliansko, či Španielsko, vďaka včasne zavedeným opatreniam. Len v tom treba pokračovať ďalej. Pokračovať, ale takým spôsobom, aby naozaj boli dodržiavané už stanovené opatrenia vlády. A to na maximum.

Čo sa ale stane, keď sa štát ,,vypne“ na tri týždne? Prvá vec je, že sa aj tak úplne nevypne, pretože zdravotníci, záchranné zložky, dodávatelia energie, a armáda, budú stále v obehu. Tí ostatní, ľudia, ktorí už teraz štyri týždne sedia doma, budú ešte viac zúfalí, ako sú teraz. Po ďalších troch týždňoch vypnutia, aj tak všetko nenabehne hneď do normálu. Pravdepodobne sa budú postupne otvárať obchody a ďalšie inštitúcie. Z troch týždňov sa môže veľmi ľahko stať šesť, kým sa všetko vráti do ,,bežných“ koľají. Do bežných asi tiež veľmi nie. Rúška sa budú nosiť ešte dlho, po spustení štátu, taktiež, budú platiť hygienické opatrenia a otázne je vlastne všetko, čo sa týka každodenného života.

Je tu možnosť, že sa zase po niekoľkých týždňoch vírus objaví znova. Je veľmi pravdepodobná, keď berieme do úvahy to, že okolité krajiny sa do blackoutu zapojiť nechystajú. Práve naopak. Susedné Rakúsko len od budúceho týždňa zavádza nosenie rúšok na verejnosti. Jedno zo základných opatrení.

Reálne sa teda môže stať, že budeme zas tam, kde sme teraz. Len s tým, že naša ekonomika utrpí ešte väčšie škody, ako za terajších podmienok.

Neverím ani tomu, že každý bude nariadenia dodržiavať. Žiaľ, nerobia tak ani teraz. Bude ich snáď armáda strieľať? Nie, dostanú pokutu. Takú istú, akú jednoducho môžu dostať aj teraz. V takej výške, aby bola aj pre ostatných, ktorí majú v pláne opatrenia porušiť, dostatočnou výstrahou.

Doterajšie opatrenia priniesli začiatok úspechu. Zdá sa mi ale, že aj tie sa dajú ,,vyšperkovať“ ešte lepšie a účinnejšie. Keď už majú študenti vlaky zadarmo zrušené, prečo tak vláda nekonala aj pri dôchodcoch? Populistický ťah, ktorý už teraz mohol obmedzovať ľudí cestujúcich do Tatier, či inam na rekreáciu. Pýtam sa, prečo stále fungujú liečebné zariadenia (aj keď za sprísnenia bezpečnostných podmienok), kde sa zgrupujú netestovaní ľudia? Väčšinou ide o dôchodcov. Veď nejde o život ohrozujúce situácie.

Taktiež nechápem, keď už majú dôchodcovia vyčlenený čas na nakupovanie, prečo, analogicky, nemajú aj zákaz nakupovať v iných hodinách, ako majú určené? Nemám rada polovičné opatrenia..

Pošty sú plné. Dnes som na jednej bola. Po mesiaci, pretože som mala v schránke dve doporučené zásielky. V miestnosti posty boli maximálne traja ľudia. Čo bolo ale v tej pred poštou? Bola plná ľudí, a keď mali medzi sebou pol metrový odstup, tak asi preháňam. Prečo ešte stále doporučené zásielky neputujú rovno do schránok? Prečo sú pošty preplnené? Čo je také dôležité posielať v týchto časoch? Pohľadnice k Veľkej Noci?

Zamýšľam sa aj nad tým, že keď vláda chce, aby sa ľudia nezoskupovali, prečo im teda dala zelenú v podobe otvorených bike shopov? Asi všetkých obehol obrázok z preplnenej hrádze. Ľudia musia začať rozmýšľať aj samy. A keď je to tak frekventované miesto, jednoducho ho treba uzavrieť.

Polícia k dnešnému dňu eviduje 921 prípadov porušenia karantény, a 268 porušení karantény prevádzok. Porušení v nenosení rúšok evidujú len 33! Každopádne, žiadne čísla o tom, ako a koľkí z nich boli sankcionovaní. Možno by nebolo zlé niekoľko takýchto prípadov zverejniť na výstrahu, aby sa už, napríklad aj tí kňazi, ktorí si ešte stále dovolia viesť verejné omše, spamätali. A vlastne, všetci tí, ktorí stále nechcú rešpektovať súčasnú situáciu. Namiesto napomenutí, pokuty.

Inak si ten blackout, či skôr lockdown vynútime. Otázka je len, ako dlho sa z neho budeme spamätávať...