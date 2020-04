Je v tom prepracovanosť, tvrdohlavosť, alebo len samoľúbosť premiéra Matoviča?

,,MUSÍME EŠTE PRITVRDIŤ, PREPÁČTE. Opatrenia, ktoré sme spustili, nás posunuli na tretie miesto na svete v ochrane ľudí pred coronou!“, znejú slová z facebookovej stránky premiéra.

Každý si rád pozrie tabuľky s top produktmi, či inými TOP. Niektorí, sme sa ale, do nich zahľadeli až príliš. Je to síce super, ale táto ,,tabuľková sláva“ momentálne nie je to, čo by sme mali považovať za prioritu. Aj keď, prirodzene, patrí sa zagratulovať. Zagratulovať terajšiemu, ale aj bývalému premiérovi za to, že nás k týmto číslam priviedli. Pretože, hoci sa to mnohým nebude páčiť, práve predchodca Pellegrini, spravil včasné a vhodné opatrenia. Súčasná vláda s nimi pokračuje.

Aj keď sa včera premiér vyjadril, že prechádzanie ľudí cez hranice vo vlastnej réžii mohol ukorigovať už jeho predchodca (išlo hlavne o rómov, ktorí sa vracali z prác zo zahraničia), tiež si s týmto opatrením nemusela dávať načas aj nová vláda. Konečne už začali byť aj títo ľudia spisovaní políciou, a vie sa tak, kto hranicu prešiel. Už aj testovanie sa zlepšilo. Nie sme síce na 3000 denne, ale predsa len sa počet testov zvýšil.

Plánované sprísnenie opatrení, v čase, keď nie sme schopní tvrdo postihovať ľudí za porušenia už terajších nariadení tak, aby boli výstrahou pre ďalších, ale v tomto prípade vidím všelijako. Otázkou aj je, či bude naša armáda schopná všetko vykryť, a či toto celé nedospeje k jej nerešpektovaniu a anarchii. Netreba zabúdať, že ľudia sú už tretí, poniektorí štvrtý týždeň doma. Neistota stúpa.

Veľa závisí od toho, čo si pod pojmom ,,blackout“, alebo teda pod ,,vypnutím Slovenska“, predstavuje samotný premiér. Vyzerá to, že momentálne to stojí len na ňom, nakoľko sa jeho koaliční partneri vyjadrujú dosť skepticky. Ekonómovia varujú, pretože dopady budú tvrdé a virológovia zdvíhajú varovný prst najmä kvôli tomu, že vedia, že tento vírus aj tak sto percentne nevyhubíme takým spôsobom, aký nám zatiaľ Igor Matovič prezentoval. Teda, vypnutím Slovenska v jeho podaní. Jednoducho povedané, po ,,blackoute" sa môžeme dostať na súčasnú úroveň, len, s oveľa väčším dopadom na ekonomiku. Kto potom bude zachraňovať ľudí, keď nebudú mať na základné výdavky? O ľudskej psychike nehovoriac. Nie sme všetci silní jedinci.

Nemyslím si, že presviedčanie koaličných partnerov o blackoute, ,,dokola, ako v škôlke“, je tá správna cesta. Hádam nemajú aj koaliční partneri právo na názor? Nerozumiem, kde pán premiér berie takú istotu o tom, že len jeho názor je ten správny a jediný. S toľko prezentovanou pokorou, s ktorou išiel pred voľbami medzi ľudí, by mal zasadnúť aj medzi svojich koaličných partnerov, odborníkov ekonómov aj virológov. A možno aj, s pokorou počúvať, a to nielen samého seba.

Snaha sa mu poprieť nedá. Vláda spravila veľa za posledné dva týždne. Okrem inventúry po predchodcoch, rokovaniach o opatreniach, zháňania zdravotníckeho materiálu, sa dokonca odhaľujú aj škandály bývalej vlády. Je toho dosť, čo môže jeden človek za dva týždne spraviť. Začínam mať ale pocit, či to nie je až moc. Možno je niekedy lepšie v kľude popremýšľať a nevypustiť všetko na tlačovkách s frekvenciou dvakrát denne.

Dôležité je ale najmä nestavať na piedestál celej práce nejakú tabuľku úspešnosti v boji s corona vírusom. Tobôž nie, vyhlasovať, že v nej zaujmeme prvé miesto. Pretože, bežných ľudí nejaký rebríček momentálne nezaujíma. Zaujíma ich reálna situácia na Slovensku, a to, ako na tom budú, keď toto celé skončí.