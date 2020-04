Slovenská pošta: ,,Rady sa tvoria aj kvôli opatreniu hlavného hygienika..."

Našli ste si aj vy v schránke žltý lístok - zásielku, ktorú treba vyzdvihnúť, namiesto toho, aby vám ju poštár doručil priamo, keď už sme aj tak všetci doma? Ak áno, vyhraďte si 2 hodiny na čakanie pred poštou.

Na pošte platia prísne opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik. Podľa opatrení, v predajnom priestore nemôže byť v rovnakom okamihu viac ako jeden zákazník na 25 metrov štvorcových. A to je, podľa Slovenskej pošty, jeden z dôvodov, prečo sa rady na pošte tvoria.

Ďalším faktorom, je aj skrátenie pracovného času na prevádzkach. Väčšina pôšt zatvára o 16.00, s tým, že obedná prestávka je medzi 12.00 a 13.00. Toto všetko skracuje reálne fungovanie pošty. Davy ľudí sa tým viac koncentrujú pred jej prevádzkami. Množstvo ľudí tak, veľa krát v uzavretom priestore pred pobočkou, čaká desiatky minút, aby sa vôbec dostali na rad. S rizikom, že sa tam ľahko nakazia, od možného prenášača vírusu.

Nepremyslený nápad vhadzovať žlté lístky do schránok ľudí, spôsobil na poštách rady, tak na dve hodiny čakania. Pošta síce avizuje, že doporučenú poštu vhadzuje priamo do schránok, výnimiek, ktoré ale nedoručuje, je veľa. Ide o úradné zásielky, poistené listy, doporučené listy do vlastných rúk, doručenky/edoručenky s dobierkou, zásielky zaťažené inými poplatkami (napr. zásielky colného konania). Mnohé z týchto doručeniek by doručovatelia mohli rovno odovzdávať priamo adresátom. Veď sme všetci doma. Za zachovania hygienických pravidiel, by to mohlo fungovať asi tak, ako u mnohých kuriérov. Tak, aby pracovník pošty bol ohrozený čo možno najmenej. Nie. Pošta sa rozhodla inak. Rozhodla sa, že radšej pošle niekoľko stovák ľudí za deň do radu na svoju pobočku. Do radov absurdnej dĺžky, s ešte absurdnejšou dobou čakania každého jedného z čakajúcich.

Slovenská pošta avizuje, že chce predĺžiť otváracie hodiny na niektorých svojich pobočkách. Pomôže to ale odstrániť hromadenie ľudí na jednom mieste, keď už aj pred koronavírusom a pred zavedením prísnych opatrení, sa na mnohých slovenských poštách čakalo neprimerane dlho? Začne Slovenská pošta konečne situáciu riešiť, alebo využije svoj monopol univerzálnej poštovej služby za ceny regulované štátom na to, aby sa na problém jednoducho vykašľala?