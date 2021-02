Primitívny spôsob, ako nútiť testovať rodičov, a zároveň neupierať deťom školskú dochádzku

Už koncom minulého roka zaznela požiadavka o prioritnom očkovaní učiteľov. Minister zdravotníctva, a aktuálne aj nový propagátor hutníctva v tomto sektore, Marek Krajčí, na to prišiel cca. tri dni pred opätovným otváraním škôl.

V pondelok, ak sa situácia, už ani neviem po koľký krát, nezmení, by sa niektoré deti mali vrátiť do škôl. V ten istý deň by, podľa ministra školstva, mali prísť aj vakcíny, ktorými budú môcť byť očkovaní učitelia. Pekný základ (aj keď podľa mňa prišiel veľmi neskoro), preto, aby sa učitelia cítili v školách bezpečnejšie.

Zatiaľ ale učitelia vakcíny nemajú. Preočkovanie trvá približne dva týždne a účinnosť je odhadovaná až o ďalšie dva týždne. Čiže, po mesiaci by mohli ísť pracovníci škôl s pokojom do práce.

To, čo doteraz nezabezpečil štát, musia aktuálne zabezpečiť samotní rodičia. Pre pokoj učiteľov, potrebujú negatívny test.

Deti patria do škôl

Keďže nie je možné podmieňovať prítomnosť dieťaťa v škole testom rodiča, naši zákonodarcovia to vymysleli po svojom.

Riaditelia škôl sú si vedomí toho, že nevpustením dieťaťa prvého stupňa do budovy školy v prípade, ak by ich zákonný zástupca test nemal, by bránili plneniu povinnej školskej dochádzky. Preto už teraz avizujú, že testy kontrolovať nebudú. Postačí ,,Potvrdenie o bezinfekčnosti“, ktoré rodičia boli zvyknutí predkladať už minulý rok.

Nové pravidlá

Podľa Uznesenia vlády, ktoré bolo zverejnené dnes, 6.2. 2021, platí výnimka v čase vychádzania pre:

,, cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,...“

Zároveň je test potrebný na cestu rodiča, ktorý dieťa sprevádza.

Samotný vstup dieťaťa do budovy školy toto uznesenie neobmedzuje.

Inak povedané, keď vás po ceste nikto neskontroluje, dieťa by nemalo mať problém so vstupom do budovy školy.

Rodičia na homeofficeoch, choďte sa testovať!

Už niekoľko mesiacov platí zákaz vychádzania. Rodičia vo veľkej miere pracujú vo svojich domácnostiach, a pritom sa starajú o deti. No v čase, keď sa aj na Slovensku rozširuje britská mutácia koronavírusu, sú hnaní do testovacích miestností len zo strachu, aby ich dieťa vzali do školy.

Či bol tento nápad vhodne zvolený, sa asi neukáže nikdy. Stratí sa v chaose opatrení Uznesenia vlády, o ktorého podrobnostiach sa aj samotný minister Krajniak vyjadril, že pravdepodobne ani sami ,,nevedia, čo tam je“.