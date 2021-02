Máme nefunkčný Covid automat, zatvorené školy, a otvorené záhradkárstva..

Viacero škôl od dnešného dňa spustilo svoju prevádzku. Niektoré aj mohli, no neotvorili. Zriaďovatelia tak jasne odmietli prevziať za otvorenie škôl zodpovednosť.

V piatok ministerstvo školstva, na radosť všetkých žiakov materských škôl, žiakov prvého stupňa základných škôl, ale aj posledných ročníkov stredných škôl oznámilo, že školy sa otvárajú. Na toto rozhodnutie sa už, nejakú tú dobu čakalo, keďže deti prvého stupňa sú doma už od 19.decembra.

Každý si pri tom uvedomoval, že vzdelanie prvého stupňa je veľmi ťažko realizovateľné prostredníctvom dištančnej výučby. Nehovoriac o zredukovaní počtu hodín na viac ako polovicu za týždeň. Okrem toho, dištančné vzdelávanie pre tieto deti nepovoľuje ani školský zákon. Tvárime sa ale, že nič takého sa vlastne nedeje. Lenže, ono sa toho deje viac ako dosť. Niektorí rodičia si už zvykli na poberanie pandemickej očr. Preto teda, častokrát aj nevedome, a postupom času, v nástupe apatie, začínajú akceptovať to, že deti a ich vzdelanostná úroveň napreduje omnoho pomalším tempom, ako by mohla, a ako by aj mala.

Po nejakom čase si mnoho rodičov už ustálilo takýto spôsob fungovania, a žiaľ, tento považujú za úplne normálny. Nehľadiac pri tom na fakt, že ich dieťa doma stagnuje. Nejedná sa pri tom len o povinnú výuku základných predmetov. Deti stagnujú v sociálnych a emocionálnych väzbách, pretože v čase, keď by sa mali učiť zvládať rôzne druhy situácií v škole medzi kamarátmi, túto možnosť nemajú. Namiesto učenia sa spolupráci v kolektíve, čakajú doma. Áno, mnoho detí nechodieva ani von, alebo chodia von len minimálne. Tým trpí nielen ich psychická, ale aj fyzická kondícia.

Otvárame! ... Alebo nie?

V piatok 5.2., sme sa dozvedeli, že deti v pondelok do škôl nastúpia. Školy posielali maily s ich opätovným otváraním. V ten istý deň večer bolo prijaté Uznesenie vlády, ktoré v sobotu vyšlo aj písomne. Podľa uznesenia mali školy postupovať podľa tzv. covid automatu. Tento, v tretej fáze ohrozenia, nariaďuje prezenčnú formu vyučovania pre materské školy, prvý stupeň ZŠ, špeciálne školy, a koncové ročníky ZŠ, SŠ a OU.

Do tretieho stupňa varovania, podľa uznesenia vlády, patria aktuálne od 8.2.2021, tieto okresy: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Prievidza, okres Bratislava I.-V., okres Malacky, okres Pezinok, okres Senec, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Humenné, okres Medzilaborce, okres Snina, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice okolie, okres Levice, okres Martin, okres Michalovce, okres Sobrance, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Levoča, okres Poprad, okres Ilava, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Senica, okres Gelnica, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Vranov nad Topľou, okres Banská Štiavnica, okres Žarnovica, okres Bytča, okres Detva, okres Krupina, okres Zvolen,

Niektoré školy sa otvorili, no niektorí zriaďovatelia sa rozhodli, že uznesenie vlády takpovediac, odignorujú. A celý kovid automat, ktorý už konečne mohol priniesť do tohoto chaosu aspoň trocha poriadku, ostal zasa raz pochovaný. V Bratislave sa tak stalo na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal nejednoznačné stanovisko dňa 5.2.2021. Toto stanovisko RUVZ ale neprikazuje školy zatvárať. Dokument je odporučením pre obavu, že ,,otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie“. Odporúčajúci dokument však hovorí aj o mierne klesajúcom a stagnujúcom stupni incidencie za posledných sedem dní v Bratislavskom kraji. Podľa rovnakého odporúčania:

,,celý Bratislavský kraj (okresy Bratislava I-V a Malacky, Pezinok a Senec) sa nachádza na úrovni stupňa 6(3. stupeň varovania–„bordová“ farba), avšak stým, že lokálne (v niektorých ukazovateľoch a „na striedačku“) v niektorých okresoch vykazuje až 4. (najvyšší) stupeň varovania („čierna“farba)“.

V ktorých okresoch nastal ,,na striedačku“ aj 4.stupeň varovania, sa v dokumente neuvádza.

V nedeľu, 7.2. poobede, prišlo nové stanovisko od zriaďovateľov, že mnoho škôl a škôlok ostane, aj napriek nezáväznému a neucelenému stanovisku RÚVZ, znova zatvorených.

Starostka bratislavského Starého mesta vyzvala RÚVZ, aby vydal presné a záväzné stanovisko k otváraniu škôl. Keďže ho nemala, dala príkaz na otvorenie všetkých materských škôlok v Starom meste, a, ak RÚVZ nerozhodnie inak, budúci týždeň plánuje otvoriť aj základné školy.

Vyzerá to, že jediná z bratislavských starostov nepodľahla emocionálnemu vydieraniu niektorých skupín, ktoré sa boja (a podľa mňa sa dlho aj báť budú), školy otvoriť.

Niekto by mohol oponovať, čo chudáci učitelia? Práve preto, aby boli chránení, sa rodičia (zbytočne) tento víkend hromadne testovali.

Kontrast, v súčasnosti otvorených záhradkárstiev a zatvorených škôl, považujem za veľmi nešťastný.

Ba čo viac, neotvorenie škôl za týchto podmienok je prinajmenšom veľmi sporné, najmä v súvislosti s postupom otvárania a zatvárania škôl podľa covid automatu.

Aby toho nebolo málo, dnes, v pondelok, 8.2., po ďalšom celoplošnom testovaní, urobeným pod iným názvom (ja som ho nazvala ,,Ideme preháňať rodičov“), začali neotvorené školy robiť prieskum o tom, kto má záujem dať svoje dieťa do školy.

Ministerstvo školstva nemá aktuálne ani zoznam, ktoré školy vlastne otvorené sú, a ktoré nie. Teším sa ale, že máme, už rok očakávaný, covid automat. Ešte viac ma poteší, keď bude 100% funkčný.